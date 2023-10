Le Mois Du Doc | Tongues Untied Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 25 novembre 2023, Tourcoing.

Le Mois Du Doc | Tongues Untied Samedi 25 novembre, 14h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

Le Mois du Doc

Un cycle de films documentaires, rencontres et table ronde autour des enjeux politiques et sociétaux liés aux multiples questions d’identité.

Organisé par Images en bibliothèques et le Festival international du film d’Amiens.

Samedi 25 novembre – 14h30

> Entrée gratuite

TONGUES UNTIED

De Marlon Riggs

1989 | États-Unis | 0h50 | VOSTF

« Marlon Riggs réunit ses frères, parmi lesquels le poète Essex Hemphill, dans ce pamphlet sensible autour de l’expérience des hommes noirs

homosexuels au moment de l’épidémie de sida. »

(Stéphane Gérard)

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:20:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T15:20:00+01:00