Ciné-Rencontre | De la conquête Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 24 novembre 2023, Tourcoing.

Ciné-Rencontre | De la conquête Vendredi 24 novembre, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Ciné-rencontre

Vendredi 24 novembre, 20h

DE LA CONQUÊTE

De Franssou Prenant

2023 | France | 1h14 | VF

Des images contemporaines d’Alger, la ville blanche, et de Paris, sont confrontées à la lecture de textes écrits par ceux qui ont opéré, de 1830 à 1848, la sanglante colonisation de l’Algérie qui a mené à la destruction d’une partie de la population, de sa culture et de sa civilisation.

Rencontre avec la réalisatrice Franssou Prenant. En partenariat avec l’IMA – Tourcoing dans le cadre de l’exposition « Etienne Nasreddine Dinet et l’Algérie. Un amour incandescent » du 16 septembre 2023 au 24 janvier 2024

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00