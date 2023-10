Le Mois du Doc | Rétrospective Marlon Riggs Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 24 novembre 2023, Tourcoing.

Le Mois du Doc | Rétrospective Marlon Riggs Vendredi 24 novembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

RÉTROSPECTIVE MARLON RIGGS

Ses films ont ouvert de nouvelles perspectives sur les expériences vécues par les communautés noires. Ils se caractérisent par une esthétique visuelle et une narration innovantes, mêlant habilement des éléments de cinéma documentaire et éléments plus expérimentaux.

Organisée par le Festival International du Film d’Amiens, avec le soutien d’Heure Exquise !

Vendredi 24 novembre, 19h30

> Entrée gratuite

ANTHEM

De Marlon Riggs

1991 | États-Unis | 0h09 | VOSTF

Pamphlet queer panafricain pour temps d’épidémie.

BLACK IS… BLACK AIN’T

De Marlon Riggs

1994 | États-Unis | 1h27 | VOSTF

Dernier film de Marlon Riggs, qui meurt du sida pendant sa réalisation. Utilisant la recette de gombo de sa grand-mère comme métaphore de la diversité de l’expérience afro-américaine, Riggs parcourt le pays, cherchant des idées de penseurs de premier plan ainsi que des gens ordinaires – jeunes et vieux, riches et pauvres, ruraux et urbains, gays et hétéros – tous aux prises avec les nombreuses définitions des identités qui ont façonné leur vie.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:15:00+01:00

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:15:00+01:00