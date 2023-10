Cinéthèque | Somniloquies Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 22 novembre 2023, Tourcoing.

Cinéthèque | Somniloquies Mercredi 22 novembre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

SOMNILOQUIES

De Véréna Paravel et Lucien Castaing – Taylor

2017 | France | 1h15 | VOSTF

Une ville de nains à louer, une invasion d’extra-terrestres, une séance d’exorcisme, une manœuvre militaire farfelue, un spectacle sauvage, burlesque et fétichiste, une procédure chirurgicale qui tourne affreusement mal, une orgie impromptue, un meurtre de sang-froid, une noyade collective, un concours sexuel, une dépressurisation soudaine qui cause une envolée de vernis à ongles … tels étaient les sujets des spéculations nocturnes du plus illustre et volubile des « sleep-talkers », Dion McGregor. Parolier américain, homosexuel, qui rêvait en vain de Broadway, ses rêves furent enregistrés par son colocataire New Yorkais durant sept ans dans les années 70.

En présence de Véréna Paravel, artiste-professeure invitée au Fresnoy 2023-2024.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

