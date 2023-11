Une sélection du Festival International du Film sur l’Art de Montréal Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 17 novembre 2023, Tourcoing.

LE FIFA, Festival International du Film sur l’Art de Montréal, s’est imposé comme référence internationale incontournable. Chaque année, il présente des personnalités rares, de nouveaux univers et des talents inestimables. Pour cette nouvelle édition, deux grands musées de la région, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Musée du Louvre-Lens, se joignent au Fresnoy – Studio national pour mettre à l’honneur cette magnifique programmation. En écho aux expositions temporaires, nous vous proposons de passer au Palais des Beaux-Arts une soirée très féminine, puis au Musée du Louvre-Lens un merveilleux moment au cœur du monde animal qui inspire les plus grands artistes d’hier et d’aujourd’hui.

