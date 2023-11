Le Cinérama de Eléonore Geissler Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 16 novembre 2023, Tourcoing.

Cycle de rencontres avec les artistes du Fresnoy autour des films qu’ils ont réalisé et d’une œuvre cinématographique de leur choix.

LE PLUS VIEUX FILM DU MONDE

De Éléonore Geissler

2023 | France | Production Le Fresnoy – Studio national

En 1938, la conservatrice Marjorie Courtenay-Latimer découvre au large de la côte est-africaine un poisson non identifié. Il s’agit du cœlacanthe, espèce que l’on pensait disparue depuis l’ère du dénovien. Un laboratoire d’ichtyologie découvre que écailles photosensibles du poisson ont enregistrées des images. Lues à la façon d’une pellicule de film en les superposant à 12 écailles par seconde, elles ont permis de reconstituer le plus vieux film du monde.

TETSUO

De Shinya Tsukamoto

1994 | Japon | 1h07 | VO

Interdit aux moins de 16 ans

Un homme s’insère une tige métallique dans la cuisse. La plaie s’infecte rapidement. Pris d’effroi, il s’enfuit en courant et se fait percuter par une voiture. Après s’être débarrassé du cadavre, le conducteur remarque que son corps devient un aimant qui attire à lui tous les détritus métalliques de la ville…

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

