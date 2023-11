Ciné-Rencontre | Zou Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 11 novembre 2023, Tourcoing.

Ciné-Rencontre | Zou Samedi 11 novembre, 18h00

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Ciné-rencontre

Samedi 11 novembre, 18h

ZOU

De Claire Glorieux, diplômée du Fresnoy – Studio national

promotion 2007-2009

2023 | France | 0h56 | VF

ZOU raconte le chemin d’un homme avec une jambe en moins qui avance plus intensément qu’un homme valide. La jambe amputée, membre fantôme qu’il peut encore bouger dans sa tête, est le pivot de cette histoire. À la fois trace de la guerre qui lui a fait perdre la plupart des membres de sa famille et l’a forcé à fuir son pays, à la fois frein à son exode qui lui a rendu la marche douloureuse et plus laborieuse que n’importe lequel de ses compagnons de route, c’est aussi le point d’appui pour son intégration dans un nouveau territoire.

Une projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Organisé en partenariat avec le collectif 3CiT – Festival du film citoyen et De la suite dans les images.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:30:00+01:00

