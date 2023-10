Ciné-Rencontre | Les yeux fixes du miroir – Sans soleil Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Ciné-Rencontre | Les yeux fixes du miroir – Sans soleil Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 10 novembre 2023, Tourcoing. Ciné-Rencontre | Les yeux fixes du miroir – Sans soleil Vendredi 10 novembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 € Ciné-rencontre

Vendredi 10 novembre, 19h30 LES YEUX FIXES DU MIROIR

De Mélusine Peduzzi

2023 | France | 8 min

AVANT-PREMIÈRE

Sous le squelette, la chair qui bruisse, tourne et retourne dans nos têtes avant de pourrir en silence. C’est l’histoire de cette chair.

Une projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et du film Sans soleil de Chris Marker. SANS SOLEIL

De Chris Marker

1983 | France | 1h44 | VOSTF

Avec Florence Delay, Arielle Dombasle, Riyoko Ikeda

Une réflexion en images sur divers pays, de l’Islande à la Guinée-Bissau, en passant par le Japon.

En collaboration avec Cellofan’, Pictanovo et Camera Etc Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing latitude longitude 50.699831;3.155875

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/