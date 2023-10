Cinéthèque | Soirée Square Eyes Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 8 novembre 2023, Tourcoing.

Cinéthèque | Soirée Square Eyes Mercredi 8 novembre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

SOIRÉE SQUARE EYES

Square Eyes est une société dirigée par Wouter Jansen, spécialisée dans la vente de courts et longs métrages réalisés par des cinéastes audacieux. Nombre de films représentés par cette société ont remporté des prix importants, notamment à Cannes, Locarno, DokLeipzig ou encore Toronto. En outre, plusieurs films produits par Le Fresnoy – Studio national ont été accompagnés par ce distributeur atypique : Swatted, VO, One Thousand and One Attempts to Be an Ocean, Curupira et la machine du destin ou encore Le Mal des ardents, pour ne citer que quelques titres.

Une sélection de courts métrages de Square Eyes :

MAST-DEL de Maryam Tafakory, 17’, 2023, VOSTF

WAKING UP IN SILENCE de Mila Zhluktenko et Daniel Asadi Faezi, 17’ 40”, 2022, VOSTF

MOTORCYCLIST’S HAPPINESS WON’T FIT INTO HIS SUIT de Gabriel Herrera, 10’, 2021, VOSTF

LEMONGRASS GIRL de Pom Bunsermvicha, 17’, 2021,VOSTA

45TH PARALLEL de Lawrence Abu Hamdan, 15’, 2022, VO anglaise

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T19:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

