Ciné-musique | Les Runaways Vendredi 27 octobre, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6,00 € Tarif réduit : 5,00 € Tarif – 14 ans : 3,00 €

Dans le cadre du cycle « Rebel Girls » initié par Heure Exquise !, une sélection de documentaires célébrant la musique et l’héritage de musiciennes devenues des inspirations pour toutes les femmes. Projection suivie d’une conférence en musique de Bertrand Dupouy. En partenariat avec Heure Exquise !

LES RUNAWAYS de Floria Sigismondi

2018 | France | 0h56 | VF

Los Angeles, 1975. Joan Jett et Cherie Currie, deux adolescentes rebelles, se rencontrent et deviennent les figures emblématiques de ce qui se révélera être le plus célèbre des groupes de glam rock féminin, les Runaways. Après une irrésistible ascension dans une Californie en ébullition créative, ces deux jeunes stars légendaires vont ouvrir la voie aux générations futures de femmes musiciennes.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

