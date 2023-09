Cinéthèque | Lettre d’amour Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Cinéthèque | Lettre d’amour Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 18 octobre 2023, Tourcoing. Cinéthèque | Lettre d’amour Mercredi 18 octobre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit LETTRE D’AMOUR

De Kinuyo Tanaka

1953 | Japon | 1h38 | VOST | N&B

Reikichi, un marin démobilisé, vit dans l’obses sion de Michiko, une femme qu’il a aimée avant la guerre. Quand il n’erre pas dans les rues de Tokyo à la recherche de son amour perdu, il fréquente son frère Hiroshi, qui rêve d’ouvrir une librairie, ou bien Naoto, un camarade devenu écrivain public. Ce dernier écrit des lettres en anglais pour les jeunes femmes aban données par les G.I. américains, à qui elles réclament de l’argent. Un jour, Michiko fait irruption pour qu’on lui écrive une lettre… Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mercredi 18 octobre, 19h00

