Tourcoing Au long court ! Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 13 octobre 2023, Tourcoing. Au long court ! Vendredi 13 octobre, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif unique 5 euros ; tarifs réduits habituels « Ma première fois avec le cinéma de Kelly Reichardt a été un fiasco. Une détestation de ce que je voyais à l’écran. Il m’a fallu des années pour lui accorder une seconde chance et finalement être bouleversé par son œuvre, notamment Old joy. » Gilles Cuvelier PETIT COGNEUR de Gilles Cuvelier

2021 | France | 0h14 | VF

Témoignage poétique d’une famille traversant le temps et l’espace au rythme des crises incontrôlables du petit dernier. OLD JOY de Kelly Reichardt

2006 | États-Unis | 1h16 | VOST

Avec Daniel London, Will Oldham, Tanya Smith

Avec Daniel London, Will Oldham, Tanya Smith

Deux amis de longue date partent camper le temps d'un week-end. Les deux hommes se retrouvent rapi dement confrontés aux différences qui les opposent : l'un est ancré dans la vie adulte, l'autre ne parvient pas à se défaire de la douce insouciance de sa jeunesse. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

