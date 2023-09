Cinéthèque | LE CHEVALIER DES SABLES Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Cinéthèque | LE CHEVALIER DES SABLES
Mercredi 11 octobre, 19h00
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Tarif plein : 6,00 €
Tarif réduit : 5,00 €
Tarif – 14 ans : 3,00 €
LE CHEVALIER DES SABLES

De Vincente Minelli

1965 | États-Unis | 1h57 | VOST | 35 mm

Avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, Eva Marie Saint, Charles Bronson

Laura Reynolds, peintre anticonformiste, vit sur la côte californienne avec son fils, qu'elle élève dans le goût de la liberté. Un jour, le garçon est placé de force au collège San Simeon, établissement religieux dirigé par l'austère pasteur Hewitt.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex
Tourcoing 59200 Nord
Hauts-de-France

