De Jean Cocteau

1930 | France | 0h55 | VF

Avec Enrique Rivero, Lee Miller, Pauline Carton

À l'invitation d'une statue douée de vie, un poète plonge dans un grand miroir et découvre, de l'autre côté, un monde aussi étrange que fascinant. Les premiers pas officiels au cinéma de Jean Cocteau. Fantastique, onirique, un film-poème, tentative de capter l'invisible dans laquelle il explore en tableaux successifs les déviances humaines – et les siennes propres – à travers une descente aux enfers métaphorique.

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00

