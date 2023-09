Présentation de la saison cinéma Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Présentation de la saison cinéma Vendredi 6 octobre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Tarif réduit : 5,00 €

Tarif – 14 ans : 3,00 € RICARDO ET LA PEINTURE

De Barbet Schroeder

2023 | Suisse | 0h58 | VF

En avant-première nationale

Voici le portrait que nous propose Barbet Schroeder de son ami le peintre Ricardo Cavallo qui consacre sa vie à la peinture. De Buenos Aires jusqu’au Finistère, en passant par Paris et le Pérou, ce film est une invitation à plonger dans l’histoire de la peinture mais aussi à découvrir la vie de cet homme. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T20:30:00+02:00

