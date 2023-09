Le Cinérama de Émilien Dubuc Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 5 octobre 2023, Tourcoing.

ENTRE 10 ET 100 HERTZ

De Émilien Dubuc

2023 | France | 0h17 | Production Le Fresnoy – Studio national

Alors que la structure de béton de tout un quartier vibre au rythme de sa destruction prochaine, un ingé nieur de passage vient réaliser des relevés géopho niques des sols. Ses mesures l’amènent à la rencontre des habitants de sa rue, et un portrait du quotidien de la rue Mansart émerge peu à peu.

BIENVENUE À MADAGASCAR

De Franssou Prenant

2015 | France | 1h42 | VO

Vues de ma fenêtre-caméra au cours d’aventures urbaines, des images d’Alger où, enfant, au sortir de l’Indépendance, j’ai appris la liberté, et dont quelques décennies plus tard, immigrée à l’envers et exilée volontaire, j’ai fait ma ville d’élection ; j’étais alors « épouse de la république deMadagascar » comme le disait la page de gauche de mon passeport quand la page de droite précisait « de l’ambassadeur extraordi naire et plénipotentiaire »

