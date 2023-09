Cinéthèque | Au coeur des volcans – Requiem pour Katia et Maurice Krafft Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 4 octobre 2023, Tourcoing.

Cinéthèque | Au coeur des volcans – Requiem pour Katia et Maurice Krafft Mercredi 4 octobre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6,00 € Tarif réduit : 5,00 € Tarif – 14 ans : 3,00 €

AU CŒUR DES VOLCANS – REQUIEM POUR KATIA ET MAURICE KRAFFT

De Werner Herzog

2022 | France, Royaume-Uni | 1h20 | VOST

Katia et Maurice Krafft : deux mythes de l’exploration française. Passionnés de volcans, ils ont parcouru le monde pendant 20 ans. Couple à la ville et devant la caméra, Katia et Maurice ont filmé les plus spectaculaires éruptions du XXe siècle. 30 ans après leur mort, ce film vient célébrer leurs extraordinaires images, des archives d’une force inédite.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T19:00:00+02:00 – 2023-10-04T20:30:00+02:00

