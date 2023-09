Exposition | Panorama 25 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Exposition | Panorama 25 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 22 septembre 2023, Tourcoing. Exposition | Panorama 25 Vendredi 22 septembre, 18h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 4€ plein tarif | 3€ tarif réduit Grand rendez-vous annuel de l’institution, l’exposition Panorama permet de découvrir, chaque année, plus de 50 œuvres inédites, dans les domaines de l’image, du son et de la création numérique, réalisées par les artistes du Fresnoy.

Vernissage vendredi 22 septembre 2023 dès 18h. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00 exposition art contemporain Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing latitude longitude 50.699831;3.155875

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/