Vernissage | Exposition Panorama 25 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 22 septembre 2023, Tourcoing.

Vernissage | Exposition Panorama 25 Vendredi 22 septembre, 18h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Entrée libre

18h : Ouverture de l’exposition

18h : Lancement des projections des films produits en 2023

19h : Remise des prix

. Révélation Arts Numériques Art Vidéo de l’ADAGP

. Prix Vidéo et Prix Installation des Amis du Fresnoy

. Prix Analix Forever remis par la galeriste Barbara Polla et Ali Kazma, artiste

. Prix A Round Video Art Fair remis par Renato et Catherine Casciania, collectioneurs

20h : Performance de l’artiste TOUDOU

20h > minuit : Reprise des projections

NAVETTES GRATUITES VERNISSAGE

Une navette gratuite est à votre disposition de Lille à Tourcoing.

. Départs : 18h30 et 20h30 de Lille, Place Rihour face à l’Office de Tourisme

. Retours : 20h et 22h30 du Fresnoy – Studio national

Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire : accueil@lefresnoy.net

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueil@lefresnoy.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

vernissage exposition