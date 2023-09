Ciné-Rencontre | Etat limite Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 21 septembre 2023, Tourcoing.

Ciné-Rencontre | Etat limite Jeudi 21 septembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€

En avant-première nationale et rencontre avec le réalisateur Nicolas Peduzzi.

Ciné-débat organisé en partenariat avec Heure Exquise ! et Arte, dans le cadre de « l’année du documentaure 2023 ».

Etat limite de Nicolas Peduzzi

2023 | France | 1h42

Hôpital Beaujon, Clichy. Au mépris des impératifs de rendement et du manque de moyens qui rongent l’hôpital public, Jamal Abdel Kader, seul psychiatre de l’établissement, s’efforce de rendre à ses patients l’humanité qu’on leur refuse. Mais comment bien soigner dans une institution malade ?

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

2023-09-21T19:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

