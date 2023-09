Cet évènement est passé Ciné-concert | Mad Max : Fury road Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Ciné-concert | Mad Max : Fury road Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 15 septembre 2023, Tourcoing. Ciné-concert | Mad Max : Fury road Vendredi 15 septembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ 19h30 : Projection

Mad Max : Fury Road de George Miller

2015 | Australie, Etats-Unis | 2h | VOST

Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d’un véhicule militaire piloté par l’Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s’est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement… 21h45 : Concert au retaurant Le Plateau

HTV TRIBUTE AC/DC

(High voltage therapy) Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

