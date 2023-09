Cet évènement est passé Ciné-Rencontre | Follia Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Ciné-Rencontre | Follia Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 10 septembre 2023, Tourcoing. Ciné-Rencontre | Follia Dimanche 10 septembre, 17h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 5€ En avant-première nationale et rencontre avec le réalisateur Charles Guérin Surville.

Follia de Charles Guérin Surville

2023, France, 1h25

Avec Manal Issa, Margaux Chatelier, Stefano Cassetti, Daniil Vorobyov

À la suite d’un accident, un réalisateur tente de recoller les morceaux de la réalité. Peu à peu, il apparaît que son seul sujet est de faire revivre perpétuellement son amour perdu. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T17:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

2023-09-10T17:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing latitude longitude 50.699831;3.155875

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/