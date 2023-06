Cinéthèque | Soirée Wissam Charaf | Gratuit Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, 5 juin 2023, Tourcoing.

Cinéthèque | Soirée Wissam Charaf | Gratuit Lundi 5 juin, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit

À l’occasion de la sortie en salles de son nouveau long métrage, Dirty, Difficult, Dangerous (présenté aux « Giornate degli autori » de la Mostra de Venise en 2022), plongée dans l’univers burlesque, insolite et politique du cinéaste libanais Wissam Charaf en quelques films courts :

Pas de panique, 2020

Beyrouth, 2020, après la crise économique et l’explosion. Depuis la chute de la monnaie libanaise, Malek, ancien conseiller en développement personnel, n’arrive plus à bander. Il veut se suicider, mais la mort lui fait peur. Un de ses anciens clients lui propose de l’aider à mourir.

Souvenir inoubliable d’un ami, 2017

Au Liban, Chadi, treize ans, premier de sa classe, découvre qu’il peut monnayer son talent. Si ce n’est pas encore pour de l’argent, ce sera pour gagner l’intérêt de la jolie Raya à qui il n’ose pas parler.

L’Armée des fourmis, 2007

Dans le Sud du Liban, on trouve parfois de curieux objets dans le sol. Au point de perdre son travail et de se perdre soi-même.

Hizz ya wizz, 2004

Ali vit et travaille à Beyrouth, comme assistant d’un photographe sportif. Amoureux d’une jeune femme qu’il a aperçue lorsqu’elle participait à une compétition équestre, il demande des conseils de séduction à sa sœur. Celle-ci suggère de lui écrire un poème.

Séance présentée par Bernard Payen, programmateur à la Cinémathèque française.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T19:00:00+02:00 – 2023-06-05T21:00:00+02:00

