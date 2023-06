CINÉ-RENCONTRE | GOUTTE D’OR Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

CINÉ-RENCONTRE | GOUTTE D'OR
Mercredi 10 mai, 19h30
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing
Plein tarif 6€ | Tarif réduit 5€ | Tarif – 14 ans 3€

GOUTTE D'OR

De Clément Cogitore, dipômé du Fresnoy (2006-2008)

2022 | France | 1h38

Avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

