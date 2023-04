Ciné-Conte | Ivan Tsarévitch et la princesse changeante Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Ciné-Conte | Ivan Tsarévitch et la princesse changeante Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 29 avril 2023, Tourcoing. Ciné-Conte | Ivan Tsarévitch et la princesse changeante Samedi 29 avril, 15h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6€ Tarif réduit : 5€ Tarif adhérent : 4€ (pour l’achat d’une carte de 5 places à 20€ valable 6 mois) Tarif -14 ans : 3€ 15h30 | Déambulation contée dans l’exposition, en compagnie de l’association Du vent dans les mots

16h30 | Projection du film Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, en salle de cinéma, pour un moment magique en famille

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante de Michel Ocelot

2016, France, 0h53, à partir de 6 ans

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers : « La Maitresse des Monstres», « L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ». Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T15:30:00+02:00 – 2023-04-29T17:30:00+02:00

2023-04-29T15:30:00+02:00 – 2023-04-29T17:30:00+02:00 cinéma projection DR

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Ciné-Conte | Ivan Tsarévitch et la princesse changeante Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 2023-04-29 was last modified: by Ciné-Conte | Ivan Tsarévitch et la princesse changeante Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 29 avril 2023 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord