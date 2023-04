Atelier de pratique artistique Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Atelier de pratique artistique Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 28 avril 2023, Tourcoing. Atelier de pratique artistique Vendredi 28 avril, 14h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif unique 10 €/ personne Animé par l’artiste Bianca Dacosta, l’atelier « Bestiaire » permettra aux enfants de découvrir l’exposition de manière ludique en créant des animaux disparus ou fantastiques dans les paysages exposés. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

