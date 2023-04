Ciné-spectacle | Pompon Ours Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Ciné-spectacle | Pompon Ours Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 26 avril 2023, Tourcoing. Ciné-spectacle | Pompon Ours Mercredi 26 avril, 15h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6€ Tarif réduit : 5€ Tarif adhérent : 4€ (pour l’achat d’une carte de 5 places à 20€ valable 6 mois) Tarif -14 ans : 3€ Alexandra et ses marionnettes (de la compagnie De fil et d’os) accueillent les jeunes spectateurs.trices et les invite à rejoindre la salle de projection où la séance démarrera en comptines.

Programme de courts métrages d’animation. A partir de 3 ans. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T15:30:00+02:00 – 2023-04-26T16:00:00+02:00

2023-04-26T15:30:00+02:00 – 2023-04-26T16:00:00+02:00 spectacle cinéma DR

