Expo-Ciné | Princesse Mononoké Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Expo-Ciné | Princesse Mononoké Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 13 avril 2023, Tourcoing. Expo-Ciné | Princesse Mononoké Jeudi 13 avril, 18h15 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Visite gratuite et projection 5 euros . Accessible via l’application Pass Culture. 18h15 ‑ Visite guidée de l’exposition

19h – Projection du film Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki

21h15 – Échange à l’issu de la projection animé par Pascale Pronnier, commissaire de l’exposition. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T18:15:00+02:00 – 2023-04-13T21:30:00+02:00

2023-04-13T18:15:00+02:00 – 2023-04-13T21:30:00+02:00 exposition art DR

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Expo-Ciné | Princesse Mononoké Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 2023-04-13 was last modified: by Expo-Ciné | Princesse Mononoké Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 13 avril 2023 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord