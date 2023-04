Ciné-Débat | Sois belle et tais-toi ! Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Ciné-Débat | Sois belle et tais-toi ! Dimanche 9 avril, 16h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif plein : 6€ Tarif réduit : 5€ Tarif adhérent : 4€ (pour l'achat d'une carte de 5 places à 20€ valable 6 mois) Tarif -14 ans : 3€ SOIS BELLE ET TAIS-TOI !

De Delphine Seyrig – 1981 | France | 1h52 – Avec Jane Fonda, Louise Fletcher, Jenny Agutter

En 1976, Delphine Seyrig s’entretient avec 23 actrices sur leurs conditions de femmes dans l’industrie cinématographique, leurs rapports avec les producteurs et réalisateurs, les rôles qu’on leur proposent et les liens qu’elles entretiennent avec d’autres comédiennes.

Débat avec le CIDFF Nord/Territoires (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles). Avec la participation de Nathalie Sédou, chargée d'enseignement en esthétique du film et directrice adjointe de la maison régionale de l'environnement et des solidarités de 2012 à 2021, sur les façons d'explorer les enjeux écologiques et sociaux au cinéma.

