CINÉ-RENCONTRE | CHRISTOPHE…DÉFINITIVEMENT
Vendredi 7 avril, 20h00
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 5€
Tarif adhérent : 4€ (pour l'achat d'une carte de 5 places à 20€ valable 6 mois)
Tarif -14 ans : 3€

CHRISTOPHE…DÉFINITIVEMENT

De Dominique Gonzalez-Foester et Ange Leccia

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, fixe des mots, des sons, des couleurs, des instants. Christophe… définitivement est un film en suspension construit comme un concert idéal. Il défait la chronologie et nous transporte des scènes de l’Olympia à Versailles, des coulisses à l’appartement home-studio de Christophe où se mêlent ses passions, ses fétiches, ses trésors accumulés au fil du temps et où naissent ses chansons… Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

