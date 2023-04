Cinéthèque | Actes du printemps Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Cinéthèque | Actes du printemps Lundi 3 avril, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit ACTES DE PRINTEMPS de Manoel de Oliveira

1963, Portugal, 1h29, VO STFR, 35 mm

A Curahla, dans la Trás-os-Montes, chaque année, les paysans jouent, sur un texte du XVIème siècle, le mystère de la passion. Manoel de Oliveira et son équipe viennent filmer le spectacle.

A Curahla, dans la Trás-os-Montes, chaque année, les paysans jouent, sur un texte du XVIème siècle, le mystère de la passion. Manoel de Oliveira et son équipe viennent filmer le spectacle.

« Ni documentaire ni fiction, le film est à la fois une action religieuse, une mascarade, un rite à la Kenneth Anger, un film amateur, une dissection du cinéma lui-même et, bien sûr, un biopic du Christ, exécuté avec une ferveur sacrée et maladroite par des centaines d'adorateurs à l'état brut. C'est l'un des meilleurs films sur le Christ, parce qu'il traite de la dévotion – de ses beautés et de ses idioties – à tous les niveaux, et qu'il réfléchit à l'impulsion dramatique qui sous-tend le sentiment religieux. » Michael Atkinson

