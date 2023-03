Journée d’étude | Saodat Ismailova Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Journée d’étude | Saodat Ismailova Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 29 mars 2023, Tourcoing. Journée d’étude | Saodat Ismailova Mercredi 29 mars, 10h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Entrée libre Les recherches visuelles et sonores de l’artiste interrogent les croyances ancestrales, l’empreinte de la domination soviétique, puis russe, la sévérité de la condition féminine, le rôle central des archives filmiques et livresques.

Cette journée est organisée en collaboration avec le CEAC – Centre d’Étude des Arts Contemporains de l’Université de Lille.

Exposition en continu jusque 19h. 10h30 | Mot d’accueil par Nathalie DELBARD, directrice du CEAC – Centre d’étude des arts contemporains, et Pascale PRONNIER, responsable des programmations artistiques, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 10h45 | Entretien entre Saodat ISMAILOVA, artiste, et Marcella LISTA, conservatrice en chef, collection Nouveaux Médias, Musée d’art moderne – Centre Pompidou, à propos des enjeux artistiques de l’exposition 12h | Conférence de Mélissa GIGNAC, maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’Université de Lille (CEAC), à propos des archives dans l’œuvre de Saodat Ismailova 13h-14h | Déjeuner et visite libre de l’exposition 14h | Art vidéo d’Asie centrale Cette séance, confiée à la curatrice kazakhe Dilda RAMAZAN, réunit des travaux vidéo historiques et récents de la région d’Asie centrale. Le programme invite à explorer la singularité de gestes artistiques qui héritent d’histoires multiples : celles de l’Union Soviétique et celles de leurs propres héritages et identités. Avec la participation de l’artiste Saodat ISMAILOVA et de la conservatrice Marcella LISTA 15h30 | Pause 16h | Projection du film Bibi Seshanbe (52 min) de Saodat Ismailova, avant-première française (italique). Ce film a été présenté pour la première fois en 2022 à la Documenta XV 17h30 | Discussion avec le public et clôture de la journée Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

