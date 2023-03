Cinéthèque | Agent X27 | En partenariat avec la Cinémathèque française Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Cinéthèque | Agent X27 | En partenariat avec la Cinémathèque française Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 27 mars 2023, Tourcoing. Cinéthèque | Agent X27 | En partenariat avec la Cinémathèque française Lundi 27 mars, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Gratuit Agent X27 de Josef von Sternberg

2023 | États-Unis | 1h30 | VOSTFR

avec : Marlene Dietrich, Victor McLaglen, Gustav von Seyffertitz, Warner Oland.

En 1915, à Vienne, la prostituée Magda Kolverer devient l’agent X27, espionne au service de l’empire austro-hongrois.

La séance est présentée par Olivier Cheval, écrivain et cinéaste.

