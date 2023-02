Ciné-Débat | Prendre le large Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Ciné-Débat | Prendre le large Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 24 mars 2023, Tourcoing. Ciné-Débat | Prendre le large Vendredi 24 mars, 20h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Plein tarif 6 € | Tarif réduit 5 € Dans le cadre de l’exposition « Tarz : broder au Maroc, hier et aujourd’hui » (11 mars au 16 juillet 2023) à l’IMA Tourcoing Prendre le large de Gaël Morel

2017, France, 1h43

avec : Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Ilian Bergala, Lubna Azabal

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan social. Loin de son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée au Maroc… Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T19:30:00+00:00 – 2023-03-24T21:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing lieuville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Departement Nord

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Ciné-Débat | Prendre le large Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 2023-03-24 was last modified: by Ciné-Débat | Prendre le large Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 24 mars 2023 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord