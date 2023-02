Ciné-rencontre | Chevalier noir Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Ciné-rencontre | Chevalier noir Vendredi 24 mars, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Plein tarif 6 € | Tarif réduit 5 € Chevalier noir de Emad Aleebrahim-Dehkordi, diplômé du Fresnoy

2023, France, Iran, Italie, 1h42, VOST

avec : Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, Masoume Beygi, Behzad Dorani

Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l'impasse d'une vie étouffante et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans un petit trafic juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur destin. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

2023-03-24T19:00:00+00:00 – 2023-03-24T20:45:00+00:00

