Cinéthèque | Triptych | Carte blanche à Saodat Ismailova Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Cinéthèque | Triptych | Carte blanche à Saodat Ismailova Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 20 mars 2023, Tourcoing. Cinéthèque | Triptych | Carte blanche à Saodat Ismailova Lundi 20 mars, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Gratuit Triptych de Ali Khamraev

1983 | Ouzbékistan, Russian Federation | 1h13 | VO ST anglais

Les vies de trois femmes se croisent dans une petite ville d’Ouzbékistan après la guerre. La première est une vieille femme piégée dans un mariage forcé ; la deuxième est une institutrice qui entend imposer le progrès dans cette région reculée ; la troisième est une jeune femme déterminée à construire sa propre maison sans l’approbation de son mari ou de l’État. S’inspirant des souvenirs de Khamraev sur la vie de ses parents, la vision sans concession du film, ainsi que son attitude ambivalente envers le collectivisme, lui ont valu la désapprobation des autorités. Encensé par des personnalités comme Andrei Tarkovsky, le mélodrame nostalgique d’Ali Khamraev est un joyau méconnu du cinéma

En présence de l’artiste Saodat Ismailova. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T18:00:00+00:00 – 2023-03-20T19:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing lieuville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Departement Nord

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Cinéthèque | Triptych | Carte blanche à Saodat Ismailova Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 2023-03-20 was last modified: by Cinéthèque | Triptych | Carte blanche à Saodat Ismailova Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 20 mars 2023 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord