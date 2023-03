Avant-première | 39-45 elles n’ont pas oublié Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 19 mars 2023, Tourcoing.

Avant-première | 39-45 elles n’ont pas oublié Dimanche 19 mars, 17h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif 6 € | Tarif réduit 5 €

39-45 elles n’ont rien oublié

Documentaire de Robin Aguesse et Germain Aguesse

2023, 1h31

39-45, elles n’ont rien oublié retrace le parcours de quatre françaises durant la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, âgées de 90 ans et plus, elles nous racontent avec force détails et une incroyable dignité comment elles ont survécu de 1939 jusqu’à la libération et nous livrent des témoignages intimes où leurs propres histoires se mêlent à la grande. Quatre destins de femmes (résistante, rescapée des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen, fille de conservateurs de Musées, fille de soldat) qui ont traversé la guerre avec courage et abnégation. Toutes fermement résolues à survivre pour que leurs mémoires ne s’effacent jamais.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T17:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:30:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:30:00+01:00

cinéma documentaire

DR