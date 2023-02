Cinéthèque | Afterwater Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 13 mars 2023, Tourcoing.

Cinéthèque | Afterwater Lundi 13 mars, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Gratuit

Afterwater

de Dane Komljen

2023 | Allemagne, Espagne, Serbie | 1h33 | VOSTFR

Il existe une géographie des miracles. Jonasz étudie les insectes et les poissons, Signe les feuilles et les herbes. Après une journée passée dans les jardins et les bibliothèques, ils se retrouvent, prennent le train et quittent la ville, plantant leur tente au bord d’un lac. Alors qu’ils lisent, mangent des fruits, se promènent dans la forêt et nagent dans l’eau froide, le monde extérieur leur semble de plus en plus lointain. Un étranger apparaît et un trio se forme. Mais il y a aussi d’autres trios, d’autres lacs, d’autres lieux, d’autres époques.

