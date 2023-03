Avant-première | Atlantic bar Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 11 mars 2023, Tourcoing.

Avant-première | Atlantic bar Samedi 11 mars, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Plein tarif 6 € | Tarif réduit 5 €

Séance proposée dans le cadre de Best of Doc #4 en partenariat avec De la suite dans les images.

Documentaire de Fanny Molins

2022, France, 1h17,

Au bar l’Atlantic, Nathalie, la patronne, est le centre de l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente par le propriétaire, Nathalie et les habitués vont être confrontés à la fin de leur monde et d’un lieu potentiellement destructeur, mais vital.

Rencontre à l’issue de la projection au restaurant Le Plateau.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:00:00+01:00 – 2023-03-11T21:30:00+01:00

2023-03-11T20:00:00+01:00 – 2023-03-11T21:30:00+01:00

cinéma projection

DR