Ciné-Débat | Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère Vendredi 10 mars, 20h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing.

Entrée libre Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… de René Allio

1976 | France | 2h05

avec : Claude Hébert, Jacqueline Milliere, Joseph Leportier, Annick Gehan

Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan normand de vingt ans, égorge à coups de serpe sa mère, sa sœur Victoire et son jeune frère Jules.

Il prend la fuite et erre plusieurs semaines dans les bois avant de se faire arrêter. A peine emprisonné, le meurtrier entreprend la rédaction d’un épais mémoire, texte d’une stupéfiante beauté, véritable autobiographie dans laquelle il expose les raisons qui l’ont conduit à son geste. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:00:00+00:00 – 2023-03-10T21:00:00+00:00

