Cinéthèque | J'étais à la maison, mais…
Lundi 6 mars, 19h00
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Gratuit J’étais à la maison, mais… de Angela Schanelec

2022 | 1h45 | VO STFR

avec : Maren Eggert, Jakob Lassalle, Franz Rogowski, Lilith Stangenberg, Alan Williams, Jirka Zett, Dane Komljen

Alors qu'il avait totalement disparu, Phillip revient à la maison au bout d'une semaine, blessé au pied, sans aucune explication ni un mot pour sa mère, Astrid. Profondément affectée et avec l'aide d'un professeur de Philip, elle cherche à répondre à des questions a priori insolubles : où était-il passé ? À quoi a-t-il bien pu vouloir se confronter ?

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

2023-03-06T18:00:00+00:00 – 2023-03-06T19:45:00+00:00

