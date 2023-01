Vacances | Atelier de pratique artistique 6-10ans Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Vacances | Atelier de pratique artistique 6-10ans Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 24 février 2023, Tourcoing. Vacances | Atelier de pratique artistique 6-10ans Vendredi 24 février, 14h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

6-10 ans / Tarif unique de 10€/pers

Animé par l’artiste Fredj Moussa et inspiré par les paysages, les traditions d’Asie centrale et les différents matériaux de l’exposition Saodat Ismailova. Double horizon. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Inspirés par les paysages, les traditions d’Asie centrale et les différents matériaux de l’exposition Saodat Ismailova. Double horizon, les enfants utiliseront leur imagination pour créer des costumes fantastiques, accompagnés par l’artiste Fredj Moussa. Une fois revêtus de leurs créations, les enfants seront ensuite scannés en 3D grâce à la technique de la photogrammétrie. Ils deviendront ainsi des sculptures 3D qui pourront être intégrées dans différents décors.

