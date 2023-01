Cinéthèque | Man Hunt Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Cinéthèque | Man Hunt Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 20 février 2023, Tourcoing. Cinéthèque | Man Hunt Lundi 20 février, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Gratuit

Drame, Guerre, Thriller de Fritz Lang 1941 | États-Unis | 1h42 | VO En partenariat avec la Cinémathèque Française. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France En 1939, Thorndyke, un célèbre chasseur de fauves britannique, parvient à s’infiltrer au plus près du Berghof d’Adolf Hitler. Apercevant le chancelier allemand sur une terrasse, il épaule sa carabine et simule un tir. C’est alors qu’il est surpris par un garde et capturé. Interrogé par un officier nazi, Thorndyke explique qu’il a agi par défi, pour le plaisir de la chasse, et non pour assassiner réellement Hitler. Voyant une opportunité de compromettre les autorités britanniques, l’officier lui propose de signer une confession. S’il admet avoir agi sur ordre de son gouvernement, alors il sera libéré. Face à son refus, le nazi décide d’organiser un simulacre de suicide, pour que sa disparition n’éveille pas les soupçons. Mais Thorndyke parvient à s’échapper, puis à quitter l’Allemagne…

