Vacances | Exposition – Visite guidée pour les enfants
Mercredi 15 février, 15h00
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

6-10ans / Tarif unique de 3€/pers

Lors de cette visite d’une heure en compagnie d’un.e guide, les enfants découvriront l’exposition à travers un parcours d’œuvres adapté à leur âge. Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueil@lefresnoy.net »}] 6 – 10 ans.

Tarif unique 3 € / personne.

Réservation accueil@lefresnoy.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T15:00:00+01:00

2023-02-15T16:00:00+01:00 Vyacheslav Akhunov, Wandering Sands (Dunes), 2000 © Courtesy de l’artiste

