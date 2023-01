Soirée de courts métrages en partenariat avec le GREC Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 13 février 2023, Tourcoing.

Gratuit

« HERMAN@S (Les Adelphes) » de Hélène Alix Mourrier, « Un été, en pleine liberté » de Marina Smorodinova, « Palermo Sole Nero » de Joséphine Jouannais

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

2021 | France | 0h28

Une nuit d’octobre 2011, un rêve mystérieux donne naissance à Cuco, un pirate transgenre de latex.

2020 | France | 0h15

Biïsk, Altaï, Russie. Ici, l’on est plus proche de Mongolie et de Chine que de Moscou. Ce sont les vacances d’été, les adultes sont au travail, les enfants sont livrés à eux-mêmes.

2021 | France | 0h26

Dennis et Ibra vivent à Palerme sans savoir combien de temps ils pourront y rester. Quand Ibra disparaît, Dennis part à la recherche de son ami dans la ville, sous les regards des saints protecteurs.

Le Grec (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) produit et diffuse des premiers courts métrages – fiction, documentaire, expérimental, film d’art, animation, essai – avec un accompagnement professionnel de l’écriture à la diffusion depuis maintenant plus de 50 ans avec le soutien du CNC et de nombreux partenaires et industries techniques. De nombreux cineastes sont passés par le Grec parmis lesquels, Léa Mysius et Clément Cogitore aujourd’hui co-présidents du Grec.



2023-02-13T19:00:00+01:00

2023-02-13T21:00:00+01:00