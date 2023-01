Cinéthèque | Super Natural Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 13 février 2023, Tourcoing.

Cinéthèque | Super Natural Lundi 13 février, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Gratuit

Fantastique de Jorge Jácome 2023 | Portugal | 1h25 | VO

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Super Natural est un film qui parle et écoute, qui s’immisce et cherche ceux qui le regardent. Son désir est d’abandonner l’écran, de regarder ceux qui le regardent, de les écouter, mais aussi d’être senti et vu au-delà de ce qui est vu.

Super Natural est une expérience transcendante qui se produit hors du corps, de tous les corps, mais surtout du sien. C’est comme un super-pouvoir et, dans ce mouvement, il se concentre sur l’image, une existence sensible avec laquelle on cherche à parler. C’est pourquoi ce film aspire, dans un geste spéculatif, à activer un effet, une détente hypothétique, une expérience sensorielle pour ceux qui sont hors de l’écran comme s’ils y étaient.

Jorge Jacome diplômé du Fresnoy – Studio nation (promotion Alain Resnais 2014-2016).



