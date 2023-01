Exclusivité | Visites guidées gratuites pour les tourquennois Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Exclusivité | Visites guidées gratuites pour les tourquennois Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 11 février 2023, Tourcoing. Exclusivité | Visites guidées gratuites pour les tourquennois 11 février – 1 avril, les samedis Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

Gratuit, appartenir à la ville de Tourcoing

Visite guidée de l’exposition Saodat Ismailova. Double horizon Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueil@lefresnoy.net »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/visites-guidees-gratuites-pour-les-tourquennois »}] Visites guidées gratuites de l’exposition Saodat Ismailova. Double horizon pour les tourquennois.

Samedis 11 février, 4 mars et 1er avril | 16h30 (1h)

Réservation : accueil@lefresnoy.net et sur Billetweb https://www.billetweb.fr/visites-guidees-gratuites-pour-les-tourquennois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:30:00+01:00

2023-04-01T17:30:00+02:00 DR

