Cinéthèque | News from Home Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing

Tourcoing

Cinéthèque | News from Home Lundi 6 février, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

gratuit

Documentaire de Chantal Akerman 1977 | Allemagne, Belgique, France | 1h25 | VO Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Sur des travelling ou des longs plans fixes de New York (métro, rues, façades) qui racontent en creux son quotidien, la cinéaste lit les lettres envoyées de Belgique par sa mère, cordon ombilical la rattachant encore à son roman familial. Au seuil l’une de l’autre, la parole et l’image finissent par se confondre… Un portrait inédit de la Grosse Pomme pour un journal filmé pas comme les autres.

