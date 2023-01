Ciné-cuisine | The Menu Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tarif plein : 6€ Tarif réduit : 5€ Tarif adhérent : 4€ (pour l’achat d’une carte de 5 places à 20€ valable 6 mois) Tarif -14 ans : 3€

Séance spéciale en partenariat avec le restaurant Le Plateau !

Venez rencontrer l'équipe du restaurant Le Plateau et profiter, à l'issue de la séance, d'une boisson offerte sur présentation de votre ticket de cinéma et découvrir le menu spécialement concocté et inspiré par le film !

THE MENU, Comédie, Horreur, Thriller de Mark Mylod

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex
Tourcoing 59200

THE MENU, Comédie, Horreur, Thriller de Mark Mylod

2022 | États-Unis | 1h48

Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult

Interdit aux moins de 12 ans

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales…

Séance spéciale en partenariat avec le restaurant Le Plateau !

Venez rencontrer l’équipe du restaurant Le Plateau et profiter, à l’issue de la séance, d’une boisson offerte sur présentation de votre ticket de cinéma et découvrir le menu spécialement concocté et inspiré parle film !

