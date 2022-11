Cinéthèque – Today Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Cinéthèque – Today Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 12 décembre 2022, Tourcoing.
Lundi 12 décembre, 19h00

Gratuit pour tous.

Un documentaire de Su Friedrich
2022 | ÉTATS-UNIS | 57min

Des vacances à la campagne. Un barbecue de quartier. La perte d'un être cher. La propagation d'une pandémie. L'éclat des fleurs, naturelles ou artificielles. Un portrait décomplexé et captivant de la vie quotidienne dans le quartier de « Bed-Stuy », à Brooklyn.

Ces séquences documentaires sont agrémentées des observations ironiques de la réalisatrice Su Friedrich.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T19:00:00+01:00

2022-12-12T20:00:00+01:00 Su Friedrich

